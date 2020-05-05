Мін'юст пропонує банкам автоматично блокувати рахунки...
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Zebra написав:Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.
Методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.
Странно: а адекватные люди просто меняли МЖ (место жительства) -- многоэтажки со своими котельными (если так ЦО/ГВ "чешутся") или частные дома (если и остальные услуги "мешают"). Но и там забавные индивиды находятся -- периодически к мусорке подъезжает x7 с областными номерами -- и из багажника выбрасываются два/три пакета мусора
"адекватна" порада від "адекватної" людини ви може не в курсі що змінити місце проживання намалих грошей коштує, нє? допоможете може їм?
Джон написав:PS Знаете что мне нужно от Президента ? Один закон всего один - разрешение на отключку от ЦО. Больше ничего не надо. Всего один закон..Но боюсь что в Украине такой президент еще не родился((
А разрешения на удаление монолитных конструкций в "своей" квартире -- не нужно? -- тоже очень мешают стены иногда...
Zebra написав:Я не согласен с тем, что тарифы на коммуналку устанавливаются монопольно. Выдумывают новые виды типа вывоза мусора, транспортировку газа, не снижаются цены на ЦО, хотя цена газа на сегодня там 30% максимум, остальные 70% идут в карман - видя это не разрешено отключаться и переходить на автономку. Фактически коммунальное рабство.
Методом борьбы остались только неплатежи, и те пытаются любыми методами завернуть.
Странно: а адекватные люди просто меняли МЖ (место жительства) -- многоэтажки со своими котельными (если так ЦО/ГВ "чешутся") или частные дома (если и остальные услуги "мешают"). Но и там забавные индивиды находятся -- периодически к мусорке подъезжает x7 с областными номерами -- и из багажника выбрасываются два/три пакета мусора
Почему я должен менять место жительства? Пусть меняют место жительства олигархи-монополисты на камеру в СИЗО, а затем в колонии, что довели страну до $3 млрд коммунальных долгов.