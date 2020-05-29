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Єврокомісія схвалила виділення
500 млн євро Україні

Єврокомісія схвалила виділення 500 млн євро Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:12

Єврокомісія схвалила виділення 500 млн євро Україні

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія схвалила виплату Україні кредиту у розмірі 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги (MFA). Це останній транш у рамках цієї програми.

Дивися повний текст Єврокомісія схвалила виділення 500 млн євро Україні.
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