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Киянам роз'яснили, чому
підвищився тариф на вивіз сміття

Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:20

Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КП "Київкомунсервіс".

Дивися повний текст Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:20

Основная причина повышения: потому что хочется больше денег.
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zloy_ukr
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