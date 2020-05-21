Про це повідомляє КП "Київкомунсервіс".
Дивися повний текст Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:20
Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Киянам роз'яснили, чому підвищився тариф на вивіз сміття.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:20
Основная причина повышения: потому что хочется больше денег.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:25
Мусор - это зона мафии в любом государстве. Потому и тарифы выросли и будут расти и в дальнейшем. Пока мы будем молчать....а молчать будем всегда! Ну народ такой....волелюбивый. :lol:
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