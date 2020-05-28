|
|
|
Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, -...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:41
Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції в Будапешті заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Дивися повний текст Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88504
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:41
А кто-то просил???
-
sveneld83
-
-
- Повідомлень: 12
- З нами з: 05.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|