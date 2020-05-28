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Україна готується зняти заборону
на в'їзд іноземців, -...

Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:41

Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на прес-конференції в Будапешті заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Дивися повний текст Україна готується зняти заборону на в'їзд іноземців, - Кулеба.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 21:41

А кто-то просил???
sveneld83
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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