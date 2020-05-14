Про це заявив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає РБК.
Дивися повний текст \"Газпром\" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні мільйонів доларів.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:02
"Газпром" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні...
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Дивися повний текст \"Газпром\" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні мільйонів доларів.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:03
Звісно, не бачив білоруських контрактів, але схоже, там зафіксована ціна у 127 доларів, яка на момент підписання контракту була типу супер-пупер знижкою, за яку лука продав незалежність Білорусі, оголосивши це перемогою, а тепер виявилася супервисокою, як за сумнозвісним контрактом Тимошенко для України.
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