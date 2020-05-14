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"Газпром" виставив Білорусі
рахунок за газ на сотні...

"Газпром" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:02

"Газпром" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава правління "Газпрому" Олексій Міллер, передає РБК.

Дивися повний текст \"Газпром\" виставив Білорусі рахунок за газ на сотні мільйонів доларів.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:03

Звісно, не бачив білоруських контрактів, але схоже, там зафіксована ціна у 127 доларів, яка на момент підписання контракту була типу супер-пупер знижкою, за яку лука продав незалежність Білорусі, оголосивши це перемогою, а тепер виявилася супервисокою, як за сумнозвісним контрактом Тимошенко для України.
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