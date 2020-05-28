Про це інформує головне управління статистики у Києві у пресбюлетні за січень-квітень 2020 року.
Дивися повний текст У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі бензину на АЗС.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:28
У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі бензину на АЗС.
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:28
ну да, зачем украинцу бензин? Шаблю в руки и на кобылу....Да и нельзя ездить на РОССИЙСКОЙ нефти - кормить агрессора, пусть на нём москальня ездит.... :lol: Украинцу только и нужно что мова, віра, армія (на кобилах). Слава Україні! :roll:
Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36
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