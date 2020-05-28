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У Києві під час карантину
суттєво зменшились продажі...

У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:28

У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це інформує головне управління статистики у Києві у пресбюлетні за січень-квітень 2020 року.

Дивися повний текст У Києві під час карантину суттєво зменшились продажі бензину на АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:28

ну да, зачем украинцу бензин? Шаблю в руки и на кобылу....Да и нельзя ездить на РОССИЙСКОЙ нефти - кормить агрессора, пусть на нём москальня ездит.... :lol: Украинцу только и нужно что мова, віра, армія (на кобилах). Слава Україні! :roll:
finuser370
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:36

  finuser370 написав:ну да, зачем украинцу бензин? Шаблю в руки и на кобылу....Да и нельзя ездить на РОССИЙСКОЙ нефти - кормить агрессора, пусть на нём москальня ездит.... :lol: Украинцу только и нужно что мова, віра, армія (на кобилах). Слава Україні! :roll:

Кацапский де*** ты, вали в свою московию.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 22:40

BIGor Укродебил! Почему не нафронте? Бздошно?
finuser370
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