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В МАУ розповіли, як збираються
відновлювати польоти

В МАУ розповіли, як збираються відновлювати польоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:55

В МАУ розповіли, як збираються відновлювати польоти

Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняна авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розпочала підготовку до реалізації бізнес-стратегії, спрямованої на відновлення польотів після карантину, запровадженого в Україні через пандемію коронавірусу.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:55

Кто будет лететь в Украину, если потом две недели торчать в самоизоляции ?
civ
 
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