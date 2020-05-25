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В МАУ розповіли, як збираються відновлювати польоти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:55
Пропонуємо до обговорення:
Вітчизняна авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розпочала підготовку до реалізації бізнес-стратегії, спрямованої на відновлення польотів після карантину, запровадженого в Україні через пандемію коронавірусу.
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Додано: П'ят 29 тра, 2020 23:55
Кто будет лететь в Украину, если потом две недели торчать в самоизоляции ?
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