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Xiaomi планує повністю відмовитися від 4G-смартфонів
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:06
Пропонуємо до обговорення:
За останні місяці Xiaomi і належить їй бренд Redmi представили відразу кілька 5G-смартфонів. Тим часом виробник не тільки активно націлений на переклад всієї лінійки пристроїв на мережі нового стандарту, але і вже приступив до вивчення 6G, а також заговорив про відмову від виробництва 4G-моделей.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:07
Простите, но где в теле новости хоть что-то об "отказаться от 4G"? Тогда какого черта так написано в заголовке?
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kolodka_eduard
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Додано: Нед 31 тра, 2020 03:08
kolodka_eduard написав:
Простите, но где в теле новости хоть что-то об "отказаться от 4G"? Тогда какого черта так написано в заголовке?
"а также заговорил об отказе от производства 4G-моделей" не подойдёт? Как по мне, идентично заголовку.
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moveton
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