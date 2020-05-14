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Xiaomi планує повністю
відмовитися від 4G-смартфонів

Xiaomi планує повністю відмовитися від 4G-смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:06

Xiaomi планує повністю відмовитися від 4G-смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
За останні місяці Xiaomi і належить їй бренд Redmi представили відразу кілька 5G-смартфонів. Тим часом виробник не тільки активно націлений на переклад всієї лінійки пристроїв на мережі нового стандарту, але і вже приступив до вивчення 6G, а також заговорив про відмову від виробництва 4G-моделей.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:07

Простите, но где в теле новости хоть что-то об "отказаться от 4G"? Тогда какого черта так написано в заголовке?
kolodka_eduard
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 03:08

  kolodka_eduard написав:Простите, но где в теле новости хоть что-то об "отказаться от 4G"? Тогда какого черта так написано в заголовке?

"а также заговорил об отказе от производства 4G-моделей" не подойдёт? Как по мне, идентично заголовку.
moveton
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