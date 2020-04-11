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Volkswagen офіційно представив
новітнє крос-купе Nivus...

Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 08:09

Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Volkswagen офіційно представила компактний кросовер Nivus.

Дивися повний текст Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus (фото).
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