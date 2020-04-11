Компанія Volkswagen офіційно представила компактний кросовер Nivus.
Дивися повний текст Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus (фото).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:09
Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus...
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Дивися повний текст Volkswagen офіційно представив новітнє крос-купе Nivus (фото).
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:09
дизайнеры Volkswagen странные люди! пример последнего КВАДРАТНОГО тигуана и его безумных продаж в Европе, говорит о популярности КВАДРАТНЫХ авто, но фольксваген продолжает танцы с кросс-купе
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