Отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду дозволить гривні серйозно зміцнитися.
Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 08:37
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт.
Додано: Суб 30 тра, 2020 08:45
Деньги от этих организаций приходят на покрытие долгов, нет никакой инвестиции, поэтому нет смысла улучшать курс и нацбанк займет позицию выкупа доллара и пополнения резервов
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:48
Фантастические придумки с долговой ямой 765 миллиардов г(н из них дыра бюджета 300 лиардов и 465 лиардов долги )2020 просто смешно читать такие статьи , это типа бегите сдавайте зеленый НБУ нуждается в зелени ,,Заказная статья Зеленобобиков
Додано: Суб 30 тра, 2020 09:49
а там городами городами і глянь долар вже по 8, ні по 5.
а може й по 60 коп, як за совєтів.
Додано: Суб 30 тра, 2020 11:17
"бред сивої кобили"..., якщо хтось слідкує, то як не дивно, але вже декілька раз отримували доляри від фонду і в ці якраз дні його надходження курс досить інтенсивно зростав. Звичайно причина була в іншому, але вплив фонду на курс на цій території - як і вплив кобили. "Свої люди" що захочуть, те і зроблять з курсом, як і зі всім іншим.
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