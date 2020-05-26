Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59
Помница уже аналитик Альпари прогнозировал курс доллара по 21-22, но он с 24 прыгнул до 28,4 :)
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:03
де***, а не эксперт. Почитай, при***, новые требования к траншу, а потом рассуждал о макроэкономике. Зачем вы публикует подобный трэш?????????
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