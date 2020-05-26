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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:59
Помница уже аналитик Альпари прогнозировал курс доллара по 21-22, но он с 24 прыгнул до 28,4 :)
Додано: Суб 30 тра, 2020 17:28
Да как можно писать такой бред, вы что народ за лохов и терпил держите, да люди уже все давным давно раздуплились, никто не полетит задавать вам доллар, гнать таких экспертов в шею, доллар пожизненно только в верх идёт, а если и понижается то не надолго. А то что МВФ нам кость кинет то она не поможет.
Додано: Суб 30 тра, 2020 18:19
Re: Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт
Все эти инвестиционные конторы работают только за счет привлечения денег. Им все равно что говорить, важно говорить не останавливаться, важна активность.
Востаннє редагувалось Zebra в Суб 30 тра, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2020 20:02
Может хайпанеми немножко на 21?
Может будет как в 2007? Там хайп был, что квартира в центре стояла 1млн долларов
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:30
присоединяюсь ! вот его электронная почта
e-mail: mybroker@univer.ua
вот туда с таким предложением я и отправил письмо, объязуюсь не сдавать купленные у Михаила доллары до первого транша МВФ
и вам рекомендую покупать у Михаила доллар.
дословно
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:35
Откуда такие феноменальные аналитики то? Закрыть дыру в бюджете внешними вливаниями - и потом создать новую дыру из-за завышенного курса гривны? Бюджет емнип верстался из расчета 28 или сколько?
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41
Пока в Украине не начнут пахать и сеять,а не надеяться на МВФ,страна будет продолжать превращаться в страну- призрак!
Додано: Суб 30 тра, 2020 22:21
б*** муха! Опять скупать доллар срочно нужно, только давно уже нечем его скупать
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