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Що робити, щоб банк не блокував
перекази: поради від...

Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22

Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.

Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).
R2
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