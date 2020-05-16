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Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.
Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка)
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