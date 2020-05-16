Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.
Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22
Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48
Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.
Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41
Клиенты банков вынужденно перейдут на наличные расчёты, а банки будут сосать лапу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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