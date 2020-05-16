RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що робити, щоб банк не блокував
перекази: поради від...

Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22

Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.

Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88514
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48

Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 327
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41

Клиенты банков вынужденно перейдут на наличные расчёты, а банки будут сосать лапу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 13.03.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:57

  Sanyok77 написав:Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет
yama
 
Повідомлень: 2320
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4267 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07

  yama написав:
  Sanyok77 написав:Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.

Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?

Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет


А если 5 по 16-19 тыс в течение недели ? :D
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2183
З нами з: 11.10.16
Подякував: 973 раз.
Подякували: 857 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07

У разі, якщо відповіді клієнта банк не задовольнили, банк може відмовити клієнту в подальшому обслуговуванні або попросити не перевищувати певний місячний оборот за рахунком, який він визначить, виходячи з доведених доходів клієнта.

Банк будет рассказывать клиенту как ему поступать... Что за бред?
papchik
 
Повідомлень: 206
З нами з: 17.03.11
Подякував: 134 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 00:53

papchik, ну как бы ваши деньги в банке,это уже деньги банка,конечно он(банк) будет рассказывать, что клиенту делать,а клиент будет делать.
finua
 
Повідомлень: 85
З нами з: 25.12.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кореї знизив ставки майже до нуля
R2 » Чет 28 тра, 2020 19:47
3 418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 10:28
_hunter
В Україні запускається новий цифровий банк O.Bank 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 січ, 2020 16:10
22 2396
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 тра, 2020 08:35
ingtrans
Рожкова пояснила, які операції банк має перевіряти...
R2 » П'ят 15 тра, 2020 20:47
2 721
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 13:59
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2017)
31.05.2020 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.