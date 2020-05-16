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Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник monobank Олег Горохівський написав пам'ятку про те, як працює фінмоніторинг, для клієнтів банку.
Дивися повний текст Що робити, щоб банк не блокував перекази: поради від Гороховського (інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:48
Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.
Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
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Sanyok77
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Додано: Суб 30 тра, 2020 21:41
Клиенты банков вынужденно перейдут на наличные расчёты, а банки будут сосать лапу.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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warlamp
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Додано: Суб 30 тра, 2020 23:57
Sanyok77 написав:
Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.
Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет
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yama
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07
yama написав: Sanyok77 написав:
Например, однотипное использование счета, похожее на бизнес-деятельность, пополнение небольшими суммами из разных мест и снятие наличных, финпомощь, зачисления с крипторынка.
Я свой Монобанк пополняю либо на мелочь (50-100-150 грн., иногда даже 5-10-20 грн), либо на суммы до 5000-6000 грн (зарплата с другого банка). Пополняю в 2-3 айбоксах своего города. 2-3 айбокса это ж "разные места" или нет?
Red forum ? Пока не положишь 20 000-100 000 одним махом вопросов к тебе не будет
А если 5 по 16-19 тыс в течение недели ?
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Alex2007
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:07
У разі, якщо відповіді клієнта банк не задовольнили, банк може відмовити клієнту в подальшому обслуговуванні або попросити не перевищувати певний місячний оборот за рахунком, який він визначить, виходячи з доведених доходів клієнта.
Банк будет рассказывать клиенту как ему поступать... Что за бред?
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papchik
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Додано: Нед 31 тра, 2020 00:53
papchik, ну как бы ваши деньги в банке,это уже деньги банка,конечно он(банк) будет рассказывать, что клиенту делать,а клиент будет делать.
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finua
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