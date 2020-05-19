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"Укрзалізниця" з 1 червня частково запустить приміські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:08
Пропонуємо до обговорення:
Укрзалізниця з 1 червня розпочне перший етап відновлення курсування приміських поїздів.
Дивися повний текст \"Укрзалізниця\" з 1 червня частково запустить приміські електрички
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