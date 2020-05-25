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Tesla заплатить Маску $775 мільйонів за плідну роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Правління компанії Tesla вирішило виділити її засновнику Ілону Маску близько 775 млн доларів США компенсації за досягнення ним визначених фінансових показників.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:16
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