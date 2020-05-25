Правління компанії Tesla вирішило виділити її засновнику Ілону Маску близько 775 млн доларів США компенсації за досягнення ним визначених фінансових показників.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 19:16
Tesla заплатить Маску $775 мільйонів за плідну роботу
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Дивися повний текст Tesla заплатить Маску $775 мільйонів за плідну роботу.
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