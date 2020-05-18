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Як змінювалися ціни на
електроенергію в Європі за...

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13

Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за...

Пропонуємо до обговорення:
Портал kosatka провів аналіз ціни на електричну енергію в деяких країнах ЄС і порівняв їх з цінами в Україні.

Дивися повний текст Як змінювалися ціни на електроенергію в Європі за останні 5 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:13

Замовна стаття Ахметовим і Co. Хочете більше заробляти - пі*** в Нідерланди.
igor-sokal
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 21:54

Оказывается 0.14 > 0.9, хоть бы глянули что постите
drageryort
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:32

Глупый, и некорректный с экономической точки зрения, обзор.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 22:41

Готують думку для підняття ціни на користь Ахметки. А х... не хочуть прив'язати ціну в пропорцію до зарплат.
Українець
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:07

Что за бредовые цифры? Если 1,68 грн за киловатт*час разделить на курс 29, выходит около 0,06 евро в Украине!
simku01
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