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Українці на карантині переплатили
за комуналку чверть...

Українці на карантині переплатили за комуналку чверть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17

Українці на карантині переплатили за комуналку чверть...

Пропонуємо до обговорення:
Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2020 року склали 11,4 млрд грн. Українці заплатили 14,3 млрд грн, що на 25,8% більше нарахованих сум.

Дивися повний текст Українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17

Пропаганда :-). На совість давлять.
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