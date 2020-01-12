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Українці на карантині переплатили за комуналку чверть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17
Пропонуємо до обговорення:
Нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії у квітні 2020 року склали 11,4 млрд грн. Українці заплатили 14,3 млрд грн, що на 25,8% більше нарахованих сум.
Дивися повний текст Українці на карантині переплатили за комуналку чверть від нарахувань
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R2
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Додано: Суб 30 тра, 2020 23:17
Пропаганда :-). На совість давлять.
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Українець
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:42
Во всем себе откажем но коммуналку заплатим )
Особенно те кого уволили или бизнес схлопнулся.
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straponesa
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:57
хах, ну так если за меня заплатили, еще пол года платить не буду. а по газу за транспортировку в суд подавать буду. как и за стандартные условия. ведь летом жарко значит убавлять должны
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golllmax
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