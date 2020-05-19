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Лібералізація ринку газу для
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Лібералізація ринку газу для населення поставить у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:49

Лібералізація ринку газу для населення поставить у...

Пропонуємо до обговорення:
Запланована з 1 липня 2020 року лібералізація ринку природного газу для побутових споживачів перемістить в центр клієнта замість постачальника, переконаний головний операційний директор - виконавчий директор по трансформації групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Дивися повний текст Лібералізація ринку газу для населення поставить у центрі клієнта замість постачальника - топ-менеджер \"Нафтогазу\".
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