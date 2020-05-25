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Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Американо-китайський конфлікт все ж зачепить Україну, але на більш глобальному рівні. Йдеться про порушення основоположних принципів світового порядку, до яких апелює Україна.
Дивися повний текст Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить Україну
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:10
Перенос производств мы ожидали после 2014 года, потому что рабочая сила у нас сейчас дешевле чем в Китае.
Но европейцы оказались умнее и рабочую силу заманили в свои страны. Зачем вкладывать в Украину, если можно по другому, и украинцы будут тратить европейские деньги в Европе.
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