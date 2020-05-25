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Експерт розповів, як конфлікт
між США і Китаєм зачепить...

Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:15

Експерт розповів, як конфлікт між США і Китаєм зачепить...

Пропонуємо до обговорення:
Американо-китайський конфлікт все ж зачепить Україну, але на більш глобальному рівні. Йдеться про порушення основоположних принципів світового порядку, до яких апелює Україна.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:10

Перенос производств мы ожидали после 2014 года, потому что рабочая сила у нас сейчас дешевле чем в Китае.
Но европейцы оказались умнее и рабочую силу заманили в свои страны. Зачем вкладывать в Украину, если можно по другому, и украинцы будут тратить европейские деньги в Европе.
p_a_l
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