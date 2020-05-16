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Пандемія вдарила по гривні
менше, ніж попередні кризи -...

Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44

Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи -...

Пропонуємо до обговорення:
І це, як пише Bloomberg, створює простір для ще більшого скорочення процентної ставки.

Дивися повний текст Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44

Так ещё не вечер...
Карантин не кончился, и промышленность все ещё падает месяц к месяцу...
А если судить по курсу обмена валют о делах в экономике то это шикарный экономический подход!
Как раз в духе наших клоунов)
straponesa
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