І це, як пише Bloomberg, створює простір для ще більшого скорочення процентної ставки.
Дивися повний текст Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи - Bloomberg.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44
Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пандемія вдарила по гривні менше, ніж попередні кризи - Bloomberg.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:44
Так ещё не вечер...
Карантин не кончился, и промышленность все ещё падает месяц к месяцу...
А если судить по курсу обмена валют о делах в экономике то это шикарный экономический подход!
Как раз в духе наших клоунов)
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