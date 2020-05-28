Про це повідомляє Портал «Столична нерухомість».
Дивися повний текст Нерухомість під час карантину: як змінився ринок (інфографіка).
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:03
Нерухомість під час карантину: як змінився ринок...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість під час карантину: як змінився ринок (інфографіка).
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04
Рынок умер. Или в предсмертных судорогах. Ждём платежеспособный спрос. Увы его нет!
Всем спасибо, досвидос!
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