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Нерухомість під час карантину:
як змінився ринок...

Нерухомість під час карантину: як змінився ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:03

Нерухомість під час карантину: як змінився ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Портал «Столична нерухомість».

Дивися повний текст Нерухомість під час карантину: як змінився ринок (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:04

Рынок умер. Или в предсмертных судорогах. Ждём платежеспособный спрос. Увы его нет!
Всем спасибо, досвидос!
straponesa
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