Євростат поділився цікавими даними про те, в яких будинках живуть європейці.
Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:33
Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:34
Проти статистики не попреш. Так в різних країнах живуть по різному. Це формувалось століттями.
І робити на основі 2 місяців глобальні висновки і змінювати від цього стиль життя - все ж не варто.
І вся оця оренда, якою продавці заміського житла оперують - закінчиться, як тільки закінчиться паніка, закінчиться літо, і діти підуть в школу.
Бо це все додаткова оренда, а не першочергова. Люди, які собі можуть дозволити виїхати за межі міста на літній період. При тому не перевозячи свої меблі, не переводячи дітей в заміські школи. Тобто нічого спільного з ринком це не має, і тим більше з глобальними висновками.
А так в заміському житті стільки додаткових затрат, що ви вздихнете з полегшенням, коли повернетесь назад в Київ. Хороша
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