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Будинок чи квартира: що вибирають
європейці (інфографіка)

Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:33

Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Євростат поділився цікавими даними про те, в яких будинках живуть європейці.

Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:34

Проти статистики не попреш. Так в різних країнах живуть по різному. Це формувалось століттями.
І робити на основі 2 місяців глобальні висновки і змінювати від цього стиль життя - все ж не варто.
І вся оця оренда, якою продавці заміського житла оперують - закінчиться, як тільки закінчиться паніка, закінчиться літо, і діти підуть в школу.
Бо це все додаткова оренда, а не першочергова. Люди, які собі можуть дозволити виїхати за межі міста на літній період. При тому не перевозячи свої меблі, не переводячи дітей в заміські школи. Тобто нічого спільного з ринком це не має, і тим більше з глобальними висновками.

А так в заміському житті стільки додаткових затрат, що ви вздихнете з полегшенням, коли повернетесь назад в Київ. Хороша стаття про заміські багатоповерхівки без інфраструктури, але актуальна для будинків. Там ще більші відстані до нормальних шкіл.
RomaL
 
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