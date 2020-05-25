RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Будинок чи квартира: що вибирають
європейці (інфографіка)

Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:33

Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Євростат поділився цікавими даними про те, в яких будинках живуть європейці.

Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88520
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:34

Проти статистики не попреш. Так в різних країнах живуть по різному. Це формувалось століттями.
І робити на основі 2 місяців глобальні висновки і змінювати від цього стиль життя - все ж не варто.
І вся оця оренда, якою продавці заміського житла оперують - закінчиться, як тільки закінчиться паніка, закінчиться літо, і діти підуть в школу.
Бо це все додаткова оренда, а не першочергова. Люди, які собі можуть дозволити виїхати за межі міста на літній період. При тому не перевозячи свої меблі, не переводячи дітей в заміські школи. Тобто нічого спільного з ринком це не має, і тим більше з глобальними висновками.

А так в заміському житті стільки додаткових затрат, що ви вздихнете з полегшенням, коли повернетесь назад в Київ. Хороша стаття про заміські багатоповерхівки без інфраструктури, але актуальна для будинків. Там ще більші відстані до нормальних шкіл.
RomaL
 
Повідомлень: 32
З нами з: 27.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:10

С годами приходит осознание, что в человеческом муравейнике ремонты, гнусные соседи, вирусы и вонь в лифте никогда не кончаются. Жить надо в своём доме в экологически чистом пригороде в пяти минутах езды от столицы. Лужайка, цветы, бассейн, сад , тепличка, мангал, гараж на расстоянии плевка. Если помешан на ВИЭ - ставь тепловой насос, СЭС на крыше, ветрячок. Любые причуды легко воплощаются в жизнь.
Что ещё надо человеку, чтобы достойно встретить старость !
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 13.03.15
Подякував: 332 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:18

  warlamp написав:С годами приходит осознание, что в человеческом муравейнике ремонты, гнусные соседи, вирусы и вонь в лифте никогда не кончаются. Жить надо в своём доме в экологически чистом пригороде в пяти минутах езды от столицы. Лужайка, цветы, бассейн, сад , тепличка, мангал, гараж на расстоянии плевка. Если помешан на ВИЭ - ставь тепловой насос, СЭС на крыше, ветрячок. Любые причуды легко воплощаются в жизнь.
Что ещё надо человеку, чтобы достойно встретить старость !

Ну лучше уже вилла с видом на океана на Бали. Тепло, улыбающиеся люди, свежие морепродукты, дешевые массажи и т.д. На старости тоже очень даже не плохо даже без всяких "причуд" :mrgreen: Если не совсем нищеброд, то не плохо жить где-то в Испании в вилле с собственным причалом для яхты. Все выходят из своих муравейников, стоят в пробке, идут в шумный офис, а ты в тишине на яхте на рыбалке :mrgreen:
ssnet
1
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:21

Вилла на Шри-Ланке от 25уе. Гражданство 5уе. Океан бесплатно.
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:45

  straponesa написав:Вилла на Шри-Ланке от 25уе. Гражданство 5уе. Океан бесплатно.

Мне кажется Вы обманываете. Ладно с гражданством, дайте ссылку, где написано как за соизмеримые деньги можно получить постоянный вид на жительство. И как карантин закончится, за 25 баксов в сутки будет не вилла, в лачуга без кондиционера.
ssnet
1
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: RomaL і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як карантин змінив ринок нерухомості (інфографіка)
R2 » Чет 28 тра, 2020 10:34
2 479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 тра, 2020 13:16
andrij_hajduk
Скільки коштує родині перший рік життя дитини (інфографіка) 1, 2
R2 » Вів 26 тра, 2020 17:40
14 931
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 тра, 2020 17:05
ssnet
В Україні вирішили запровадити авіаційний збір (інфографіка)
R2 » Пон 25 тра, 2020 18:51
6 545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 20:33
TUR

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16284)
01.06.2020 08:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.