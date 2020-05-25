Євростат поділився цікавими даними про те, в яких будинках живуть європейці.
Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:33
Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка).
Додано: Нед 31 тра, 2020 20:34
Проти статистики не попреш. Так в різних країнах живуть по різному. Це формувалось століттями.
І робити на основі 2 місяців глобальні висновки і змінювати від цього стиль життя - все ж не варто.
І вся оця оренда, якою продавці заміського житла оперують - закінчиться, як тільки закінчиться паніка, закінчиться літо, і діти підуть в школу.
Бо це все додаткова оренда, а не першочергова. Люди, які собі можуть дозволити виїхати за межі міста на літній період. При тому не перевозячи свої меблі, не переводячи дітей в заміські школи. Тобто нічого спільного з ринком це не має, і тим більше з глобальними висновками.
А так в заміському житті стільки додаткових затрат, що ви вздихнете з полегшенням, коли повернетесь назад в Київ. Хороша
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:10
С годами приходит осознание, что в человеческом муравейнике ремонты, гнусные соседи, вирусы и вонь в лифте никогда не кончаются. Жить надо в своём доме в экологически чистом пригороде в пяти минутах езды от столицы. Лужайка, цветы, бассейн, сад , тепличка, мангал, гараж на расстоянии плевка. Если помешан на ВИЭ - ставь тепловой насос, СЭС на крыше, ветрячок. Любые причуды легко воплощаются в жизнь.
Что ещё надо человеку, чтобы достойно встретить старость !
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:18
Ну лучше уже вилла с видом на океана на Бали. Тепло, улыбающиеся люди, свежие морепродукты, дешевые массажи и т.д. На старости тоже очень даже не плохо даже без всяких "причуд" Если не совсем нищеброд, то не плохо жить где-то в Испании в вилле с собственным причалом для яхты. Все выходят из своих муравейников, стоят в пробке, идут в шумный офис, а ты в тишине на яхте на рыбалке
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:45
Мне кажется Вы обманываете. Ладно с гражданством, дайте ссылку, где написано как за соизмеримые деньги можно получить постоянный вид на жительство. И как карантин закончится, за 25 баксов в сутки будет не вилла, в лачуга без кондиционера.
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