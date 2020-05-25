Будинок чи квартира: що вибирають європейці (інфографіка)

Додано: Нед 31 тра, 2020 21:10

С годами приходит осознание, что в человеческом муравейнике ремонты, гнусные соседи, вирусы и вонь в лифте никогда не кончаются. Жить надо в своём доме в экологически чистом пригороде в пяти минутах езды от столицы. Лужайка, цветы, бассейн, сад , тепличка, мангал, гараж на расстоянии плевка. Если помешан на ВИЭ - ставь тепловой насос, СЭС на крыше, ветрячок. Любые причуды легко воплощаются в жизнь.

Что ещё надо человеку, чтобы достойно встретить старость !

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.