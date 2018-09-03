Подорожчати вода повинна лише з січня 2021 року, але активно говорять про це вже зараз.
Дивися повний текст Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31
Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому.
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31
Зарплаты водоканальщикам не повышают (руководство не в счет с их 100+к зарплат и премий), энергоносители вообще дешевеют...комплектующие.. ну тут 90% комплектующих это деревянный колышек и хомут, если первый вообще бесплатно то стоимость второго в ремонте трубы не более1% от стоимости)...с чего бы повышать??? Знаете до какого момента будет идти "'экономически обоснованный" рост тарифов? Пока все будут молчать.. почему же не "доить"? И где все "патриоты"? ...
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:53
Patriots abroad, терпил нужно организовать, профинансировать.
С другой стороны по прошествии 30 лет можно с уверенностью сказать, что след. 50 оставшихся и дальше будут держать в наклоне, если таковые мазохисты еще останутся.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
|