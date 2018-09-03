|
|
|
Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:27
Да,борзеют водичники..руки выкручивают.Вода-низкого качества,приходится замораживать и талую пить,в готовку и такая сойдет..Если им рот ненасытный не закрыть ,то они обьявят ее живой,а себя ангелами святителями и будут по каплям продавать .
-
limo
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 03.04.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:08
limo написав:
а себя ангелами святителями
зажравшиеся гидросвиньи согласен, но до ангелов им.. рожденный ползать.. может только воровать... а насчет скважин уже счетчики есть. В зависимости от дебита скважины...Про воздух лучше молчите) а то кому то в голову такая идея придет и вынесут на рассмотрение закончик).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1402
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|