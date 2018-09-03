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Тарифи на воду знову
зростуть: коли і чому

Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:27

Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

Да,борзеют водичники..руки выкручивают.Вода-низкого качества,приходится замораживать и талую пить,в готовку и такая сойдет..Если им рот ненасытный не закрыть ,то они обьявят ее живой,а себя ангелами святителями и будут по каплям продавать .
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:08

Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

  limo написав:а себя ангелами святителями
зажравшиеся гидросвиньи согласен, но до ангелов им.. рожденный ползать.. может только воровать... а насчет скважин уже счетчики есть. В зависимости от дебита скважины...Про воздух лучше молчите) а то кому то в голову такая идея придет и вынесут на рассмотрение закончик).
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