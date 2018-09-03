Подорожчати вода повинна лише з січня 2021 року, але активно говорять про це вже зараз.
Дивися повний текст Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31
Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому.
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31
Зарплаты водоканальщикам не повышают (руководство не в счет с их 100+к зарплат и премий), энергоносители вообще дешевеют...комплектующие.. ну тут 90% комплектующих это деревянный колышек и хомут, если первый вообще бесплатно то стоимость второго в ремонте трубы не более1% от стоимости)...с чего бы повышать??? Знаете до какого момента будет идти "'экономически обоснованный" рост тарифов? Пока все будут молчать.. почему же не "доить"? И где все "патриоты"? ...
Додано: Нед 31 тра, 2020 21:53
Patriots abroad, терпил нужно организовать, профинансировать.
С другой стороны по прошествии 30 лет можно с уверенностью сказать, что след. 50 оставшихся и дальше будут держать в наклоне, если таковые мазохисты еще останутся.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 03:13
Видать автопарк на Амароки пересадить надо по 60 тыс. баксов каждый й как никак плюс еще 30 накрутят сверху для отката... Обл. газы же пересадили за счет роста цен под сказку 20/20... И ничего тут не поделаешь Гондурас
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:00
Не можуть нажертися! Ці збоченці будуть піднімати ще не раз! Вони увійшли в екстаз!
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:16
Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
Да МВФ насрать на тарифы.. им главное что бы был рынок. А его как раз и нет. Есть монополист обнаглевший. Попробуйте выбрать поставщика услуг по отоплению например или водопостачанню)). "Требования МВФ" это сказка для лохов.. не скажут же керманычи - вот поднимаем тариф в угоду олигарху такому то.. МВФ же прекрасный "козел отпущения"...и далеко и непонятно но виноват он )
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:27
Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
Да,борзеют водичники..руки выкручивают.Вода-низкого качества,приходится замораживать и талую пить,в готовку и такая сойдет..Если им рот ненасытный не закрыть ,то они обьявят ее живой,а себя ангелами святителями и будут по каплям продавать .
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:08
Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
зажравшиеся гидросвиньи согласен, но до ангелов им.. рожденный ползать.. может только воровать... а насчет скважин уже счетчики есть. В зависимости от дебита скважины...Про воздух лучше молчите) а то кому то в голову такая идея придет и вынесут на рассмотрение закончик).
Додано: Пон 01 чер, 2020 20:47
Повышение тарифов в Украине-это обычная воровская схема,как и все наши "реформы"...
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