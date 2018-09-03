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Тарифи на воду знову
зростуть: коли і чому

Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31

Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

Пропонуємо до обговорення:
Подорожчати вода повинна лише з січня 2021 року, але активно говорять про це вже зараз.

Дивися повний текст Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:31

Зарплаты водоканальщикам не повышают (руководство не в счет с их 100+к зарплат и премий), энергоносители вообще дешевеют...комплектующие.. ну тут 90% комплектующих это деревянный колышек и хомут, если первый вообще бесплатно то стоимость второго в ремонте трубы не более1% от стоимости)...с чего бы повышать??? Знаете до какого момента будет идти "'экономически обоснованный" рост тарифов? Пока все будут молчать.. почему же не "доить"? И где все "патриоты"? ...
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:53

  Джон написав:Зарплаты водоканальщикам не повышают (руководство не в счет с их 100+к зарплат и премий), энергоносители вообще дешевеют...комплектующие.. ну тут 90% комплектующих это деревянный колышек и хомут, если первый вообще бесплатно то стоимость второго в ремонте трубы не более1% от стоимости)...с чего бы повышать??? Знаете до какого момента будет идти "'экономически обоснованный" рост тарифов? Пока все будут молчать.. почему же не "доить"? И где все "патриоты"? ...

Patriots abroad, терпил нужно организовать, профинансировать.
С другой стороны по прошествии 30 лет можно с уверенностью сказать, что след. 50 оставшихся и дальше будут держать в наклоне, если таковые мазохисты еще останутся.
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 03:13

Видать автопарк на Амароки пересадить надо по 60 тыс. баксов каждый й как никак плюс еще 30 накрутят сверху для отката... Обл. газы же пересадили за счет роста цен под сказку 20/20... И ничего тут не поделаешь Гондурас
butok1201
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:00

Не можуть нажертися! Ці збоченці будуть піднімати ще не раз! Вони увійшли в екстаз!
yasinskyy69
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:16

Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

  hazanovich_alexey написав:Хозяева Украины из МВФ сказали надо повысить или не дадим кредит для погашения кредита
Да МВФ насрать на тарифы.. им главное что бы был рынок. А его как раз и нет. Есть монополист обнаглевший. Попробуйте выбрать поставщика услуг по отоплению например или водопостачанню)). "Требования МВФ" это сказка для лохов.. не скажут же керманычи - вот поднимаем тариф в угоду олигарху такому то.. МВФ же прекрасный "козел отпущения"...и далеко и непонятно но виноват он )
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:27

Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

Да,борзеют водичники..руки выкручивают.Вода-низкого качества,приходится замораживать и талую пить,в готовку и такая сойдет..Если им рот ненасытный не закрыть ,то они обьявят ее живой,а себя ангелами святителями и будут по каплям продавать .
limo
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 13:08

Re: Тарифи на воду знову зростуть: коли і чому

  limo написав:а себя ангелами святителями
зажравшиеся гидросвиньи согласен, но до ангелов им.. рожденный ползать.. может только воровать... а насчет скважин уже счетчики есть. В зависимости от дебита скважины...Про воздух лучше молчите) а то кому то в голову такая идея придет и вынесут на рассмотрение закончик).
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 00:55

Клоун скоро за тінь та за дихання повітрям буде брати податки. Бо весь бьюджет роздав на зарплати , та преміі профнегідникам , таким як сам.щоб добре голосували за його божевільні закони. А з народу десять шкур буде дерти. Брехав стати голоборотьком , а став йолопом диктатором, запроваджує геноцид.
ramzes_cufu
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 14:27

Чорти все вам мало!!!!
stanislavgraboveckij
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