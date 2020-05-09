Протягом останнього року на ринку спостерігається зниження затребуваності бюджетної нерухомості в Києві.
Дивися повний текст Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні (інфографіка).
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:58
Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні (інфографіка).
Додано: Пон 01 чер, 2020 08:58
Если брать сегмент эконом класса - то заинтересованность покупателя именно в нем падает. Это либо уж очень плохое место, либо очень дешевая отделка.
Хороший застройщик что-то там подкрасит, поставит ламинированные окна, подправит стандартные планировки и уже попадает в сегмент Комфорт. Накинет на это 1-2 тыс. грн к цене, и спрос от этого только повысится. Но в Киеве еще полно новостроек, инвестиционная составляющая которых сомнительная.
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