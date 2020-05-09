RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зміни цін на квартири в
київських новобудовах навесні...

Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:58

Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом останнього року на ринку спостерігається зниження затребуваності бюджетної нерухомості в Києві.

Дивися повний текст Зміни цін на квартири в київських новобудовах навесні (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88522
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 08:58

Если брать сегмент эконом класса - то заинтересованность покупателя именно в нем падает. Это либо уж очень плохое место, либо очень дешевая отделка.
Хороший застройщик что-то там подкрасит, поставит ламинированные окна, подправит стандартные планировки и уже попадает в сегмент Комфорт. Накинет на это 1-2 тыс. грн к цене, и спрос от этого только повысится. Но в Киеве еще полно новостроек, инвестиционная составляющая которых сомнительная. Статья на эту тему.
RomaL
 
Повідомлень: 32
З нами з: 27.03.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...
R2 » Чет 14 тра, 2020 09:35
3 192
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 13:27
farm
ЗМІ підрахували вартість квартир в новобудовах Києва в...
R2 » Пон 11 тра, 2020 15:19
2 488
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 03:07
pratimpuls
Міністр фінансів пояснив причину зміни програми МВФ
R2 » П'ят 08 тра, 2020 15:25
6 802
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 01:33
Амвросий

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19142)
01.06.2020 10:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.