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Всі київські маршрутки повинні бути обладнані...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 09:14
Пропонуємо до обговорення:
Після тривалої перерви в Києві нарешті запрацював громадський транспорт, при цьому столичний метрополітен використав цей перепочинок для повної відмови від жетонів і переходу на Kyiv Smart Card.
Дивися повний текст Всі київські маршрутки повинні бути обладнані валідаторами для електронного квитка
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