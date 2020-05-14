Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Порушник \"попався\" на першій же хвилині роботи системи відеофіксації.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:48
Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушник \"попався\" на першій же хвилині роботи системи відеофіксації.
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