Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Дивися повний текст Порушник \"попався\" на першій же хвилині роботи системи відеофіксації.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:48
Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порушник \"попався\" на першій же хвилині роботи системи відеофіксації.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:48
Наконец-то. А то дорогу страшно переходить. В Киеве водители ездят без головы.
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:03
Что является фактом нарушения. Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:52
Дурдом. Водителю отслеживать скорость при 70км/час. с точностью 5км/час. - практически невозможно.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:06
zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40
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