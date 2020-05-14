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Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:48

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив в Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Дивися повний текст Порушник \"попався\" на першій же хвилині роботи системи відеофіксації.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:48

Наконец-то. А то дорогу страшно переходить. В Киеве водители ездят без головы.
alexis_91
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:03

Что является фактом нарушения. Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (+2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора «Каскад», вообще ГСТУ разрешена погрешность для такой категории приборов до ±3 км/ч).
filya777ukraine
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:16

Какой же штраф за 5км/час превышения скорости,ошибка в статье??
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:48

Заплатит за месяц 50 штрафов, потом думать будет.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:52

Дурдом. Водителю отслеживать скорость при 70км/час. с точностью 5км/час. - практически невозможно.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:06

zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40
Rainbow
 
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