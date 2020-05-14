Ну і ? Є перелік широких вулиць , де до 80 швидкість дозволена . А їхати 65 по місту цілком нормально взагалі-то . Не кажучи вже по дотримання адекватної дистанції - якої практично ніхто не дотримується ...
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:28
Ну і ? Є перелік широких вулиць , де до 80 швидкість дозволена . А їхати 65 по місту цілком нормально взагалі-то . Не кажучи вже по дотримання адекватної дистанції - якої практично ніхто не дотримується ...
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:29
LOKY
Там как и на Бажана, разрешено ехать 80 и это абсолютно нормальная скорость.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:10
Re: Порушник
Первому попавшемуся нарушителю надо бы вручить памятный подарок
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