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Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:28
LOKY написав: Rainbow написав:zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40
Вы пробовали ехать 50км (например) по проспекту воссоединения где нет переходов и светофоров? И таких участков довольно много.
Ну і ? Є перелік широких вулиць , де до 80 швидкість дозволена . А їхати 65 по місту цілком нормально взагалі-то . Не кажучи вже по дотримання адекватної дистанції - якої практично ніхто не дотримується ...
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:29
LOKY
Там как и на Бажана, разрешено ехать 80 и это абсолютно нормальная скорость.
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Rainbow
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Додано: Пон 01 чер, 2020 13:10
Первому попавшемуся нарушителю надо бы вручить памятный подарок
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:00
LOKY написав: Rainbow написав:zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40
Вы пробовали ехать 50км (например) по проспекту воссоединения где нет переходов и светофоров? И таких участков довольно много.
А в чому складність? авто менше 80 не їде? чи Ви не встигнете на 30 секунд?
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:05
p_a_l написав: sequence написав:
Вы же в Европе в городах
Мы не в европе, а в ж*** европы. Вот когда будем в европе, вот тогда и ...
с такой логикой в ж.. навеки и останемся.
Вильнолюды, подывысь на ных
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:07
p_a_l написав: sequence написав:
Вы же в Европе в городах
Мы не в европе, а в ж*** европы. Вот когда будем в европе, вот тогда и ...
Точно, поки Ахметова не посадять, будете ....
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 16:14
unicdima написав: sequence написав:
с такой логикой в ж.. навеки и останемся.
Вильнолюды, подывысь на ных
а почему мы должны копировать весь де*** гейропейцев?
да потому что подобные правила действуют во всем первом и втором мире, включая Евросоюз, Штаты, Китай, Россию, Беларусь и прочие.
Это хорошие правила, на основании длительных исследований статистики ДТП. Наша антистатистика все чётенько подтвердила - ДТП больше, 200х и 300х больше.
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sequence
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