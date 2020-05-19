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Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Додано: Пон 01 чер, 2020 20:29
LOKY написав: Rainbow написав:zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40
Вы пробовали ехать 50км (например) по проспекту воссоединения где нет переходов и светофоров? И таких участков довольно много.
Rainbow написав:LOKY
Там как и на Бажана, разрешено ехать 80 и это абсолютно нормальная скорость.
это неправда) 80км разрешено только на отдельных участках где есть отбойник
На воссоединения разрешенная скорость 50км, соответствующий штраф был даже оплачен в начале апреля
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