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Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 20:29

  LOKY написав:
  Rainbow написав:zloy_ukr
разрешенная 50 км/час, а не когда ты едешь по городу 80 км и тебя сзади поджимают и типа давай быстрее, а на дороге ремонт и знак 40

Вы пробовали ехать 50км (например) по проспекту воссоединения где нет переходов и светофоров? И таких участков довольно много.



  Rainbow написав:LOKY
Там как и на Бажана, разрешено ехать 80 и это абсолютно нормальная скорость.


это неправда) 80км разрешено только на отдельных участках где есть отбойник
На воссоединения разрешенная скорость 50км, соответствующий штраф был даже оплачен в начале апреля
Lisher
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