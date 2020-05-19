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Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 21:57

За первые 17 часов работы 20 камер в Киеве было зафиксировано более 35000 нарушений ПДД. Лидер гонки Мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, серебро за БМВ - 200км\ч.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1872555- ... -tis-podiy
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:54

Хочу зафиксировать здесь для истории ;)
https://twitter.com/AvakovArsen/status/ ... 25/photo/1 Аваков утверждает, что в Украине 40% ДТП от превышения скорости. Учитывая, что это от общего кол-ва ДТП, включая мелкие столкновения в "притирки" в тянучках и пробках, то введение контроля скорости должно снизить смертность на дорогах Украины, минимум, на 50%, т.е. в ДВА РАЗА.
Смотрим статистику на сайте Полиции - http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2016 - 876 чел, 2017 - 716 чел, 2018 - 707 чел, 2019 - 782 чел.
Ждём статистику за 2020 год, на уровне 555 чел, учитывая, что 5 мес прошло в обычном режиме. Легко запомнить - ТРИ ПЯТЁРКИ! Через полгода посчитаем и посмотрим ;)
PS: но думается мне, что цель установки этих камер была другая - Система автофіксації: за перші вісім хвилин роботи зафіксовано понад 200 перевищень швидкості, а это живая денежка в бюджет 8)
LutsMan
 
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