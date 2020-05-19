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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 21:57
За первые 17 часов работы 20 камер в Киеве было зафиксировано более 35000 нарушений ПДД. Лидер гонки Мерседес, ехавший со скоростью 208 км/ч, серебро за БМВ - 200км\ч.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:54
Хочу зафиксировать здесь для истории
Смотрим статистику на сайте Полиции -
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2016 - 876 чел, 2017 - 716 чел, 2018 - 707 чел, 2019 - 782 чел.
Ждём статистику за 2020 год, на уровне 555 чел, учитывая, что 5 мес прошло в обычном режиме. Легко запомнить - ТРИ ПЯТЁРКИ! Через полгода посчитаем и посмотрим
PS: но думается мне, что цель установки этих камер была другая -
Додано: Вів 02 чер, 2020 04:25
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Додано: Вів 02 чер, 2020 06:11
Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя?
По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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