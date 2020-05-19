Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя? По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.