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Порушник "попався" на першій
же хвилині роботи системи...

Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 22:54

Хочу зафиксировать здесь для истории ;)
https://twitter.com/AvakovArsen/status/ ... 25/photo/1 Аваков утверждает, что в Украине 40% ДТП от превышения скорости. Учитывая, что это от общего кол-ва ДТП, включая мелкие столкновения в "притирки" в тянучках и пробках, то введение контроля скорости должно снизить смертность на дорогах Украины, минимум, на 50%, т.е. в ДВА РАЗА.
Смотрим статистику на сайте Полиции - http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2016 - 876 чел, 2017 - 716 чел, 2018 - 707 чел, 2019 - 782 чел.
Ждём статистику за 2020 год, на уровне 555 чел, учитывая, что 5 мес прошло в обычном режиме. Легко запомнить - ТРИ ПЯТЁРКИ! Через полгода посчитаем и посмотрим ;)
PS: но думается мне, что цель установки этих камер была другая - Система автофіксації: за перші вісім хвилин роботи зафіксовано понад 200 перевищень швидкості, а это живая денежка в бюджет 8)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 04:25

двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 06:11

  Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?


Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя?
По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 07:20

А меня "порадовало" что даже зам.министра не знает ни ПДД, ни админ кодекса и говорит о 70 км/ч разрешенной скорости и наказании за превышение на 5 км/ч.
https://www.facebook.com/10000230569334 ... 88135/?d=n
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:04

  vitaliy_berdinskikh написав:А меня "порадовало" что даже зам.министра не знает ни ПДД, ни админ кодекса и говорит о 70 км/ч разрешенной скорости и наказании за превышение на 5 км/ч.
https://www.facebook.com/10000230569334 ... 88135/?d=n

Все он правильно говорит
50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км
Он ехал на 25 км больше = штраф
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 08:05

  Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час


т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать... :?

Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?

Читай здесь
Первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, который двигался по Чоколовскому бульвара в 00:01 минуту со скоростью 75 км/ч при разрешенных 50 км/ч.
https://uzr.com.ua/novosti/v-ukraine-za ... iya-kamer/

Так понятно!?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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