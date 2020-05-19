Порушник "попався" на першій же хвилині роботи системи...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 чер, 2020 22:54
Хочу зафиксировать здесь для истории
https://twitter.com/AvakovArsen/status/ ... 25/photo/1
Аваков утверждает, что в Украине 40% ДТП от превышения скорости. Учитывая, что это от общего кол-ва ДТП, включая мелкие столкновения в "притирки" в тянучках и пробках, то введение контроля скорости должно снизить смертность на дорогах Украины, минимум, на 50%, т.е. в ДВА РАЗА.
Смотрим статистику на сайте Полиции -
http://patrol.police.gov.ua/statystyka/
Погибло в ДТП с превышением скорости:
2016 - 876 чел, 2017 - 716 чел, 2018 - 707 чел, 2019 - 782 чел.
Ждём статистику за 2020 год, на уровне 555 чел, учитывая, что 5 мес прошло в обычном режиме. Легко запомнить - ТРИ ПЯТЁРКИ! Через полгода посчитаем и посмотрим
PS: но думается мне, что цель установки этих камер была другая -
Система автофіксації: за перші вісім хвилин роботи зафіксовано понад 200 перевищень швидкості
, а это живая денежка в бюджет
LutsMan
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Додано: Вів 02 чер, 2020 04:25
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Амвросий
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Додано: Вів 02 чер, 2020 06:11
Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Гремучая смесь некорректности журнализда и наигранного наивняка читателя?
По Чрколовскому бульвару разрешённая скорость 50км плюс 19км необлагаемые штрафом. На выхлопе некорректно поданной информации имеем умышленно глупое возмущение читателя - а где ещё законные 20?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Вів 02 чер, 2020 07:20
А меня "порадовало" что даже зам.министра не знает ни ПДД, ни админ кодекса и говорит о 70 км/ч разрешенной скорости и наказании за превышение на 5 км/ч.
https://www.facebook.com/10000230569334 ... 88135/?d=n
vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 02 чер, 2020 08:04
Все он правильно говорит
50 км разрешено там ехать плюс 20 км поправки это 70 км
Он ехал на 25 км больше = штраф
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Вів 02 чер, 2020 08:05
Амвросий написав:
двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 00:01 минуту со скоростью 75 километров в час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали – до 70 километров в час
т.е. штраф за превышение на 5 км/час? А говорили что за превышение до 20 км/час не будут штрафовать...
Разве спидометры в машинах показывают настолько точно скорость?
Читай здесь
Первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима, стал автомобиль Audi Q7, который двигался по Чоколовскому бульвара в 00:01 минуту со скоростью 75 км/ч при разрешенных 50 км/ч.
https://uzr.com.ua/novosti/v-ukraine-za ... iya-kamer/
Так понятно!?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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